Würzburg

26.09.2023

Große Investition bei XXXLutz in Würzburg: Neun Millionen Euro für 300 neue Arbeitsplätze am Heuchelhof

Plus Mit einem Festakt hat XXXLutz am Dienstag die Erweiterung der Deutschland-Zentrale am Heuchelhof gefeiert. Warum auch ein Klinikclown eingeladen war.

Von Ernst Lauterbach

3000 Quadratmeter Bürofläche, neun Millionen Euro Investitionsvolumen, 300 neue Arbeitsplätze: Sie kann sich sehen lassen, die Erweiterung der Deutschland-Zentrale der Einrichtungshauskette XXXLutz im Würzburger Gewerbegebiet Heuchelhof, die am Dienstagvormittag ihrer Bestimmung übergeben wurde. Damit hat es gerade einmal vier Jahre seit der Eröffnung der Deutschland-Zentrale gedauert, bis der Platz nicht mehr reichte. 13.000 Quadratmeter Bürofläche sind es nun.

Rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt XXXLutz alleine an den 50 Standorten in Deutschland

Die 300 neuen Arbeitsplätze in der Delpstraße in Würzburg sind tatsächlich neue Stellen, werden also nicht von anderen Standorten nach Würzburg verlagert, sondern hier in Mainfranken neu geschaffen. Rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt XXXLutz alleine an den 50 Standorten in Deutschland, 1100 werden es in Würzburg sein - ohne Möbelhaus und Logistik, rechnete XXXLutz-Geschäftsführer Alois Kobler in seiner Begrüßung vor. So wird künftig die komplette E-Commerce-Abteilung ihre Heimat in der Würzburger Delpstraße haben.

