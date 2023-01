Ostheim

07.01.2023

Große Party in der Rhön läuft völlig aus dem Ruder: Ostheimer Bürgermeister nennt Ausschreitungen "erschreckend"

So ruhig war es in der Nacht zum Samstag nicht in den Straßen und am Rathaus in Ostheim. Eine Privatfeier mit über 300 Personen lief völlig aus dem Ruder und sorgte für einen Großeinsatz der Polizei.

Von Hanns Friedrich

