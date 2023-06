Große Preisunterschiede: Das sind die teuersten Kindergärten im Landkreis Würzburg

Plus Wie tief Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in die Tasche greifen müssen, unterscheidet sich im Landkreis Würzburg immens. Doch woran liegt das?

Kinder gehen ins Geld. Ob Babysachen und Kinderwagen oder Klassenfahrt, Bücher und Smartphone – auf Eltern kommen eine ganze Reihe von Kosten zu. 763 Euro im Monat geben Paare mit einem Kind laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2018 im Schnitt für den Nachwuchs aus. Ein Kostenfaktor bei jüngeren Kindern ist die Betreuung. Wie tief Eltern dafür in die Tasche greifen müssen, unterscheidet sich jedoch immens. Denn die Kindergartengebühren sind je nach Einrichtung unterschiedlich hoch. Das ist auch im Landkreis Würzburg so, wie Zahlen des Würzburger Landratsamts (Stand 1. Januar 2023) belegen.

Der durchschnittliche Preis für drei bis vier Stunden Betreuung täglich liegt unter den 115 Einrichtungen demnach bei etwa 117 Euro im Monat. Für acht bis neun Stunden Betreuung liegt der Schnitt bei etwa 165 Euro.