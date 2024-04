Region Gerolzhofen

23.04.2024

Große Schäden bei Wein und Raps: Schnee und Nachtfrost treffen Landwirte zwischen Main und Steigerwald hart

Winzer Lukas Pfister begutachtet am Dienstag die Frostschäden in seinem Weinberg bei Kammerforst. Fast alle Triebe der Rebsorte Blauer Zweigelt dort sind nach seiner Einschätzung erfroren.

Plus Schnee und Frost im April sind nichts Außergewöhnliches. Dass Ackerbauern und Winzer dieses Mal so große Schäden verzeichnen, liegt am sonnigen und warmen März.

Von Michael Mößlein, Stefan Pfister

Erst nasser, schwerer Schnee am Sonntag, dann Frost, vor allem in der Nacht auf Dienstag: Landwirte und Winzer in der Region Gerolzhofen klagen über teils massive Schäden bei ihren Kulturen. Neben dem Wein hat es den Raps am heftigsten erwischt, besonders im Steigerwaldvorland, wo es am meisten geschneit hat.

Das Urteil von Norbert Sahlmüller zur Rückkehr des Winters Ende April fällt eindeutig aus: "ziemlich verheerend". Der Landwirt aus Schallfeld kommt als Raps-Berater einer Agrarfirma eigenen Angaben nach viel herum. Er sagt: Den Bereich zwischen Donnersdorf und Bischwind habe es "absolut am schlimmsten getroffen". Dort sei mit 70 bis 80 Prozent Ernteausfällen beim Raps zu rechnen.

