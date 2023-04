Buchbrunn

17:00 Uhr

Großeinsatz der Polizei in Buchbrunn: Warum die Redaktion erst eine Woche später von dem Fall berichtet

Weiträumig abgesperrt (hier ein Symbolbild) war an Gründonnerstag der Tatort in der Buchbrunner Siedlung. Dort hatte ein Mann gedroht, sich und anderen etwas anzutun.

Plus Schwer bewaffnete Polizisten, Blaulicht überall: Stundenlang steckte Buchbrunn an Gründonnerstag im Ausnahmezustand. Aber zu lesen war an dieser Stelle lange nichts. Warum nun doch?

Von Eike Lenz Artikel anhören Shape

Der Anruf, der die vorösterliche Stille im Hause Queck zerreißt, kommt an Gründonnerstag gegen 14 Uhr. Als Hermann Queck den Hörer abnimmt, haben die Dinge draußen schon ihren Lauf genommen. Schwer bewaffnete Polizisten in Schutzwesten, das kleine Buchbrunn in Blaulicht getaucht und weitgehend abgeriegelt – Queck erfährt von all dem an diesem Nachmittag am Telefon. Die Polizei wird später von einem Mann in einer "psychischen Ausnahmesituation" berichten. Ein Mann, der sich in seinem Haus verschanzt hat und nun damit droht, sich und anderen etwas anzutun.

Für Queck beginnt in diesem Moment eine Situation, die "man fast schon wöchentlich im Fernsehen sieht und denkt: Hoffentlich passiert hier nichts." Ein Dorf im Ausnahmezustand. Ein Bürgermeister, dessen Ort von Gewalt heimgesucht wird. Jetzt ist er dieser Bürgermeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen