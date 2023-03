Großeinsatz in der Diskothek Pinocchio in Bad Neustadt: 28 Kinder klagten über Unwohlsein

Plus Eine Discoveranstaltung für Kinder und Jugendliche in Bad Neustadt führte zu einem Einsatz von zahlreichen Rettungskräften. Zu den Hintergründen wird noch ermittelt.

Zahlreiche Rettungskräfte wurden am Samstag gegen 18.30 Uhr zu einem Großeinsatz in die Diskothek Pinocchio in Bad Neustadt gerufen. Dort fand im Rahmen der Veranstaltung "Jugend und Beruf" ab 15 Uhr eine Kinder- und Jugenddisco der Stadt Bad Neustadt statt. Mehrere Kinder klagten über Bauchschmerzen und Übelkeit. Die Ursache ist noch unklar und die Ermittlungen dauern weiter an. Die Kinder sind zwischen zwölf und 15 Jahren alt.

Erste Vermutungen gingen in die Richtung, dass den Kindern von einem Unbekannten etwas ins Glas geschüttet wurde, erklärt Polizeihauptkommissar Joachim Heilmann von der Polizei Bad Neustadt nach dem Einsatz vor Ort. Aufgrund der Videoüberwachung habe man dies jedoch nicht bestätigen können.

Zwei Mädchen sei es schlecht geworden, nachdem sie etwas getrunken hätten, so Heilmann. Hinzu seien mehrere Kinder gekommen, die ebenfalls über Übelkeit klagten. "Wir haben keine Hinweise, dass in ein Getränk etwas hinein geschüttet wurde." Trotzdem seien die Getränke zur Untersuchung mitgenommen worden.

Zwei Kinder kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus

Von 28 Kindern, die über Beschwerden klagten, wurden nach der Untersuchung durch die Rettungskräfte zwei Kinder zur weiteren Behandlung in das Rhön-Klinikum gebracht. Leitender Notarzt Dr. Waldemar Hohm sagte dazu, dass die beiden Kinder bereits gesundheitlich "vorbelastet" gewesen seien, sodass bereits kleinere Anlässe zu Atemstörungen führen konnten.

Vor Ort waren neben der Polizei und der Feuerwehr Bad Neustadt acht Rettungswagen, drei Notarzteinsatzfahrzeuge, zwei Krankentransporter sowie die Unterstützungsgruppe und die psychosoziale Notfallseelsorge. Einsatzleiter war Wolfgang Renner. Hinzu kamen weitere Notärzte und Notfallsanitäter. Insgesamt waren mehr als 30 ehrenamtliche Kräfte des BRK Rhön-Grabfeld vor Ort.

Die Feuerwehr Bad Neustadt stellte keine Beeinträchtigung der Atemluft fest

Die Feuerwehr Bad Neustadt hatte man dazu gerufen, um sicherzugehen, dass keine Gase im Raum die Symptome ausgelöst hatten. "Nach unseren Messungen gab es hier keinerlei Probleme", sagte Markus Schneyer, Kommandant der Feuerwehr Bad Neustadt. Die Atemluft sei nicht beeinträchtigt gewesen, hieß es nach dem Einsatz.

Bad Neustadts Bürgermeister Michael Werner, der selbst vor Ort war, dankte allen Einsatzkräften. Das Rettungssystem habe gut funktioniert. Zum Hintergrund der Veranstaltung sagte das Stadtoberhaupt, dass man etwas für Jugend tun wollte. So sei die Idee aufgekommen, im Rahmen von "Jugend und Beruf" eine Teenie-Disko anzubieten. Es habe ein Sicherheitskonzept gegeben, das eingehalten worden sei. Wie es zu den plötzlichen Krankheitssymptomen der Kinder kam, müsse nun noch untersucht werden.

Notarzt Waldemar Hohm: Die Eltern haben große Geduld bewiesen

Notarzt Waldemar Hohm sprach die Geduld der Eltern an, die vor der Türe gewartet hätten, teilweise ohne zu wissen, was mit ihren Kindern ist. "Ein großes Dankeschön, es dauert halt, wenn 28 Kinder untersucht werden müssen."

Dirk Mehling, einer der Betreiber des Pinocchio, erläutert gegenüber dieser Redaktion, dass man zusammen mit der Stadt Bad Neustadt etwas für Kinder anbieten wollte. Kurz nach dem Einsatz veröffentlichte die Diskothek auf ihrer Facebook-Seite, dass die gesundheitliche Beeinträchtigung "wohl durch Energydrinks ausgelöst" worden sei, "die nicht von uns verkauft, sondern in einem nahegelegenen Discounter erworben wurden". Der Konsum von und der Verkauf von Energydrinks werde von ihnen nicht unterstützt. Abschließend drückte die Discothek auf Facebook ihr Bedauern aus über "die Aufregung, die bei den abholenden Eltern entstanden" sei.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.