Großer Knall am Morgen: Geldautomat in Abtswind gesprengt

Der Geldautomat in der Abtswinder Filiale der Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald wurde in der Nacht zum Montag gesprengt.

Plus Landeskriminalamt hofft auf Beobachtungen von Zeugen. Täter flüchteten in dunklem Auto in Richtung Rüdenhausen. Der Tatwagen wurde inzwischen gefunden.

Die Bewohner von Abtswind (Lkr. Kitzingen) wurden am frühen Montagmorgen durch einen lauten Knall geweckt. Gegen 4.40 Uhr hatten bisher unbekannte Täter in der Hauptstraße ein Geldautomat mittels Sprengstoffes gesprengt. Dies bestätigte das Landeskriminalamt in München am Morgen.

Wegen des gefährlichen Sprengstoffs ermittelt das Landeskriminalamt

Der Ausgabeautomat befand sich in einer Filiale der Volksbanken Raiffeisenbanken in einem Geschäfts- und Wohngebäude. "Die mutmaßlich drei bis vier unbekannten Täter flüchteten anschließend in einem dunklen PKW in Richtung Rüdenhausen", heißt es in der Pressemeldung weiter.

