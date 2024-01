Marktbreit

14:03 Uhr

Großer Polizeieinsatz in Marktbreit: Familienstreit endet mutmaßlich mit Messerstichen und drei Verletzten

In Marktbreit kam es am Montagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Familienstreit eskaliert war. Die Kripo Würzburg und Kräfte der Inspektion Kitzingen waren vor Ort.

Plus Bei ihrem Einsatz stößt die Polizei auf zwei schwer verletzte Männer und eine leicht verletzte Frau. Ein 16-Jähriger gilt als dringend tatverdächtig. Das war passiert.

Von Andreas Brachs Artikel anhören Shape

Großer Polizeieinsatz in der Altstadt von Marktbreit: Am Montagvormittag ist es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einem Wohnhaus gekommen. Ein 67-Jähriger und ein 56-Jähriger erlitten dabei schwere, eine 53-jährige Frau leichte Verletzungen. Ein 16-Jähriger aus dem familiären Umfeld wurde vorläufig festgenommen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken meldet.

Gegen 12 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie bei der Einsatzzentrale der Polizei Notrufe ein, wonach es bereits gegen 11 Uhr zu den Vorfällen in einem Einfamilienhaus gekommen sei. Die Beamtinnen und Beamten der Kitzinger Polizei wie auch umliegender Dienststellen sowie der Rettungsdienst waren umgehend vor Ort und trafen in dem Anwesen zwei schwer verletzte Männer an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen