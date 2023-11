Rottendorf

17:00 Uhr

Umbau in der Verwaltung: Modekonzern s.Oliver in Rottendorf streicht 100 Arbeitsplätze und kündigt neue an

Licht und Schatten bei s.Oliver: Der Modekonzern in Rottendorf bei Würzburg will Jobs abbauen. Andererseits sollen unter anderem in der Logistik neue entstehen.

Plus Stellenabbau in der Zentrale: Der Modekonzern s.Oliver plant gravierende Veränderungen. Was jetzt intern bekannt wurde, lässt Fragen offen.

Von Jürgen Haug-Peichl Artikel anhören Shape

Der unterfränkische Modekonzern s.Oliver mit Sitz in Rottendorf (Lkr. Würzburg) will etwa 100 Stellen abbauen. Das geht aus einem Schreiben der Geschäftsleitung an die Belegschaft hervor, das am Dienstag intern veröffentlicht und von s.Oliver an diesem Donnerstag gegenüber dieser Redaktion bestätigt wurde.

Demnach will das Unternehmen in Rottendorf bei Würzburg erreichen, dass "in der Verwaltung einige Bereiche reduziert werden oder gänzlich wegfallen". Der Stellenabbau soll der Geschäftsleitung zufolge sozialverträglich und in "enger Abstimmung mit dem Betriebsrat" geschehen. Von betriebsbedingten Kündigungen ist in dem zweiseitigen Brief an die Belegschaft nicht die Rede.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen