Große Rettungsaktion am Mainkai in Würzburg: Frau springt in den Main und wird von Augenzeugen gerettet

Am Dienstagmittag rückte die Feuerwehr Würzburg zu einer Rettungsaktion am Mainkai in Würzburg aus. Auch das Rettungsboot der Wasserwacht kam zum Einsatz.

Plus Am Dienstagmittag sprang eine Frau von der Löwenbrücke in den Würzburger Main. Ein Augenzeuge sprang daraufhin ins Wasser und rettete die Frau. Das ist zum Vorfall bekannt.

Von Gina Thiel

Am Dienstagvormittag rückte die Feuerwehr Würzburg zu einer großen Rettungsaktion am Mainkai im Bereich der Löwenbrücke aus. Gemeinsam mit einem Großaufgebot an Rettungskräften der Johanniter, der Wasserwacht und der Polizei wurden am Dienstagmittag zwei Personen aus dem Main gerettet.

Bernd Schäflein, Einsatzleiter der Feuerwehr Würzburg erklärte noch vor Ort: "Eine Person ist vor der Schleuse ins Wasser gefallen und eine zweite Person hat die erste wohl gerettet." Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus: Es handelte sich um eine junge Frau, die über das Geländer der Löwenbrücke geklettert und anschließend in den Main gesprungen sei, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemeldung mitteilt.

