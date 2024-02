Würzburg

17:48 Uhr

Großes Polizeiaufgebot am Barbarossaplatz in Würzburg: Blutender Mann sorgte bei Passanten am Donnerstag für Aufsehen

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf dem Barbarossaplatz in Würzburg eine Schlägerei.

Plus Nach einer Schlägerei nahmen Polizeibeamte mehrere mutmaßliche Täter wegen Körperverletzungen fest. Die Ursache für die Auseinandersetzung ist nicht bekannt.

Von Jonas Keck

Ein Polizeieinsatz am Barbarossaplatz in Würzburg sorgte am späten Donnerstagnachmittag in der Würzburger Innenstadt für Aufsehen. Passantinnen und Passanten berichteten von einer blutüberströmten Person.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Redaktion mitteilte, war es am Barbarossaplatz zu einer Schlägerei mit drei Beteiligten gekommen. Mehreren Streifenwagen und Einsatzkräften waren demnach schnell vor Ort.

