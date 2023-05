Würzburg

16:00 Uhr

Großrazzia gegen die Letzte Generation: Das sagen zwei Rechtsexperten aus Würzburg

Mit Straßenblockaden versuchen Aktivisten der Letzten Generation, wie hier in Berlin, ihrer Forderung nach mehr Klimaschutz Nachdruck zu verleihen.

Plus War die Polizeiaktion gegen die Klimaschutzgruppe eine rechtlich gebotene Maßnahme oder eine vermeidbare Eskalation der Debatte? Juristen setzen unterschiedliche Akzente.

Von Michael Czygan Artikel anhören Shape

Mit einer Großrazzia sind die Ermittlungsbehörden am Mittwoch gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation vorgegangen. 15 Objekte in ganz Deutschland durchsuchte die Polizei, darunter drei in Augsburg und München. Zudem sperrten die Ermittler Bankkonten und Internetseiten der Aktivisten. Gegen sieben Beschuldigte wird laut Generalstaatsanwaltschaft München und Bayerischem Landeskriminalamt ermittelt - unter anderem wegen des Verdachts der Bildung beziehungsweise der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

Wie weit der Rechtsstaat auf Aktionen der Letzten Generation, wie das Blockieren von Straßen, reagieren soll - genau dies war zuletzt Thema der Diskussionsreihe "Kellergespräch", die von den Juristen-Alumni der Uni Würzburg und der Main-Post organisiert wird. Wie schätzen die Podiumsteilnehmer jetzt die aktuelle Entwicklung und die Durchsuchungen ein?

