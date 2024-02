Marktheidenfeld/Main-Spessart

17:00 Uhr

"Gründungsvater und Motor": Diese Rolle spielte Armin Grein für die Freien Wähler

Plus Der Marktheidenfelder starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren. Grein war lange Bürgermeister, Landrat und für die Freien Wähler Landes- und Bundesvorsitzender.

Von Carolin Schulte

Die Freien Wähler in Bayern trauern um ihren "Gründungsvater" Armin Grein, der am Sonntag im Alter von 84 Jahren starb. Grein war von 1972 bis 1984 Bürgermeister der Stadt Marktheidenfeld und anschließend bis 2008 Landrat des Landkreises Main-Spessart. Er wurde 1978 Vorsitzender des neugegründeten Landesverbands der Freien Wähler, 1998 Bundesvorsitzender der Freien-Wähler-Gemeinschaften.

Bis 2006 blieb er Landesvorsitzender, dann übergab er den Posten an Hubert Aiwanger. Der teilte am Montag in einer Pressemitteilung mit, der Tod Greins treffe die Freien Wähler tief. "Wir sind dankbar für alles, was Armin Grein für die Menschen und unser Land geleistet hat. Er hat stets die Menschen vor Ort in den Mittelpunkt gerückt, sich Zeit genommen und zugehört", wird Aiwanger in der Mitteilung zitiert. Zu dessen 80. Geburtstag 2019 hatte Aiwanger Grein noch versprochen: "Du wirst sicher noch erleben, dass wir in den Bundestag kommen."

