Katharina Schulze: Den Wassercent sollten alle bezahlen, die Grundwasser kommerziell nutzen - auch Landwirte

Plus Beim Wasserschutz werfen die Grünen nicht nur der CSU auf Landesebene Untätigkeit vor. Katharina Schulze und Patrick Friedl sagen, was sie anders machen würden.

Katharina Schulze, die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in Bayern, sitzt vor einer Tasse Kaffee in Bad Kissingen, der Himmel ist trotz sommerlicher Temperaturen grau verhangen. Neben Schulze der Landtagsabgeordnete Patrick Friedl aus Würzburg. Ihn hat sie sich für das Interview als Unterstützung bei den unterfränkischen Themen zur Seite geholt.

Auch wenn es in den Umfragen derzeit eher nicht danach aussieht, der Anspruch der grünen Spitzenfrau ist klar: "Wir Grüne wollen Regierungsverantwortung übernehmen." Wenn Bayern weiterhin "ein starkes, erfolgreiches Land" bleiben wolle, müsse mehr passieren als lediglich "Maßnahmen-Pakete ins Schaufenster zu hängen", wie es die Söder-Aiwanger-Regierung tue. Allen voran beim Klima-, Moor- und Trinkwasserschutz dürften "keine weiteren fünf Jahre verstreichen, in denen die Söder-Regierung weiterwurschtelt wie bisher", fordert Schulze.