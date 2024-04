"Grüner Stern" des Guide Michelin für Gutshof: Wie Bernd Andres in den Haßbergen nachhaltig wirtschaftet und kocht

Plus Solarstrom vom Dach, Ladesäule für Gäste, Zutaten aus der Region und dem eigenen Garten: Der Gastro-Führer hat das Pettstadter Restaurant der Familie Andres ausgezeichnet.

Vom Michelin-Stern träumen viele Restaurantbesitzer und Köche. Doch ein Eintrag im weltberühmten Restaurantführer erfordert viel Arbeit, höchste Ansprüche an die Küche und ein gastronomisches Erlebnis. Dem "Gutshof Andres" in Pettstadt im Landkreis Haßberge es dies nun gelungen: Das Restaurant kann sich jetzt ein Jahr lang mit dem "Bib Gourmand" für gutes Preis-Leistungs-Verhältnis schmücken - und dazu mit dem "Grünen Stern".

"Grüne Sterne" für Nachhaltigkeit verleiht der Guide Michelin seit 2020, aktuell führt der Gastro-Führer bundesweit 77 auf. Neu dazu kamen heuer nur zehn Betriebe - vier davon aus Bayern, darunter der Gutshof Andres als einziger aus Franken. Restaurantbesitzer und Chefkoch Bernd Andres konnte sein Glück jedenfalls kaum fassen: "Ich habe erst eine Woche vor der Michelin-Gala eine E-Mail erhalten, ob ich an der Zeremonie teilnehmen würde."