Grüner Unterfranke Knoblach soll mit zwei AfD-Junioren den neuen Landtag eröffnen

Plus Paul Knoblach wird Alterspräsident im Landtag – und muss mit den zwei jüngsten Abgeordneten die erste Sitzung eröffnen. Gegen einen wird wegen Volksverhetzung ermittelt.

Der 69-jährige unterfränkische Grünen-Abgeordnete Paul Knoblach wird wohl als ältester Abgeordneter im neu gewählten Landtag die erste Sitzung eröffnen. Als Termin ist der 30. Oktober vorgesehen. Pikant: Die Geschäftsordnung des Landtags sieht vor, dass dem Alterspräsidenten die beiden jüngsten Abgeordneten als "vorläufige Schriftführer" assistieren. Dabei dürfte es sich um zwei AfD-Abgeordnete handeln: Franz Schmid aus Schwaben (Geburtsjahr 2000) und Daniel Halemba aus Unterfranken (Geburtsjahr 2001).

Gegen Halemba läuft derzeit wie berichtet ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung im Zusammenhang mit der umstrittenen Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg.