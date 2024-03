Bad Neustadt

01.03.2024

Grüner Wasserstoff für Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen: Neue Studie belegt Potenzial für Produktion vor Ort

Eine neue Machbarkeitsstudie belegt: Erste Elektrolyseure könnten in den nächsten Jahren auch in den Kreisen Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen grünen Wasserstoff erzeugen. Das Symbolbild zeigt eine Anlage in Oberhausen.

Plus Der Bau von Elektrolyseuren in der Region wäre wohl wirtschaftlich und zeitnah machbar. Welche Standorte infrage kommen und was dafür unternommen werden muss.

Von Thomas Pfeuffer

Jetzt scheint es nachgewiesen: Der Einstieg in die Produktion von grünem Wasserstoff in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld ist machbar. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine Studie, die im feierlichen Ambiente des Abteisaales in Maria Bildhausen präsentiert wurde. Die Energiewende in der Region ist damit nach Überzeugung von Teilnehmern einen kleinen, aber nicht unwichtigen Schritt vorangekommen.

Warum wurde die Wasserstoff-Studie beauftragt?

Grüner Wasserstoff gilt als ein Energieträger für eine klimaneutrale Zukunft - auch für die regionale Wirtschaft. Damit stellt sich auch in der Region die Frage: Ist eine großtechnische Produktion von Wasserstoff (H2) aus regenerativ erzeugtem Strom in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld technisch und vor allem auch wirtschaftlich möglich? Klären sollte das eine Studie, mit der die R3 RegionalEnergie GmbH aus Münnerstadt gemeinsam mit den Energieversorgern der Region eine darauf spezialisierte Siemens-Tochter beauftragte. Auf Einladung des Münnerstädter Klimamanagers Stefan Richter trafen sich nun etwa 70 Kommunalpolitiker, Wissenschaftler, Verantwortliche von Energieversorgern und regionalen Unternehmern in Maria Bildhausen. Hier stellte Dr. Rainer Saliger, Projektentwickler für dezentrale Energiesysteme bei Siemens, die komplexe Studie vor.

