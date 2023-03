Grundsteuerbescheid: Erbe eines leerstehenden Hofes soll nach Reform mehr als das 15-Fache an Grundsteuer bezahlen

Plus Künftig über 1000 statt 63 Euro Steuern im Jahr? Besonders in der Land- und Forstwirtschaft bereitet die Grundsteuerreform enorme Verwirrung. Ein Fall aus Unterfranken.

Wer seine Grundsteuererklärung fristgerecht abgegeben hat, bekam seinen Grundsteuerbescheid inzwischen schon - oder erhält ihn jetzt. Dass es lohnt, diesen Bescheid genau anzusehen, zeigt ein Beispiel aus dem Landkreis Würzburg. Georg H. (Name der Redaktion bekannt) traute jedenfalls seinen Augen kaum, als er sah, wieviel Grundsteuer der leerstehende Hof, den er von seinem Vater geerbt hat, ab dem Jahr 2025 kosten solle: Vorausgesetzt der Hebesatz der Gemeinde im Landkreis Würzburg würde unverändert bleiben, wäre es mehr als das 15-Fache.