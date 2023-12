Grundstück der Teutonia Prag gehört Würzburger Stiftung Bürgerspital: So äußert sich Oberbürgermeister Christian Schuchardt

Plus Wie kommt eine rechtsextreme Burschenschaft an ein Grundstück der Stiftung Bürgerspital? OB Schuchardt, Vorsitzender des Stiftungsrats, bemüht sich um Aufklärung.

Die Würzburger Stiftung Bürgerspital ist Teileigentümerin des Grundstücks, auf dem das Haus der rechtsextremen Burschenschaft Teutonia Prag steht. Das hat eine Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der Grünen im Bayerischen Landtag ergeben, die der Redaktion vorliegt.

Ermittler hatten im September das Anwesen im Würzburger Frauenland durchsucht. Der Verdacht gegen Mitglieder der Burschenschaft: Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Dabei wurden Beweise beschlagnahmt, die unter anderem den 22-jährigen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba belasten sollen. Halemba ist Mitglied der Burschenschaft Teutonia Prag.