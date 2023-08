Albertshofen

04:00 Uhr

Grundwasser für fränkische Tomaten, Gurken, Salate: Wie das Gärtnerdorf Albertshofen von und mit zehn Brunnen lebt

Plus Der Wasserbeschaffungsverband Albertshofen ist einer der größten Wasserentnehmer in Unterfranken. Wie und für was das Wasser hier verwendet wird.

Von Henrik Rampe

Der große Schatz in Albertshofen sind silbergraue Kästen, nicht größer als Stromkästen und genau so unscheinbar. Es gibt diese silbergrauen Kästen am Spielplatz und dort, wo die Wohnmobile am Mainufer parken. Und wer genau hinschaut, erkennt sie überall entlang des Main-Radwegs. Zehn Stück haben sie davon in Albertshofen, der Gärtnergemeinde im Landkreis Kitzingen mit gut 2200 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Wertvoll und spannend ist nicht das, was aus dem Boden herausragt. Sondern das, was unter der Erde liegt: Wasser. Denn die Kästen sind Brunnenpumpen, der kleine sichtbare Teil eines 45 Kilometer langen Wassersystems des Wasserbeschaffungsverbandes Albertshofen (WBV) mit etwa 700 Entnahmeschächten.

