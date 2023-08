Burgpreppach

23.08.2023

Günstige Alternative zur klassischen Wärmepumpe? Georg Pannek aus Burgpreppach heizt mit einer Klimaanlage

Plus Georg Pannek kühlt sein Haus nicht nur mit einer Klimaanlage, sondern beheizt es auch damit. Eine Alternative für die breite Masse? Was Energieexperten dazu sagen.

Von Johanna Heim

Bei Georg Pannek ist es kühl. Während an diesem Augusttag draußen rund 30 Grad Celsius herrschen, liegt die Temperatur in seinem Esszimmer bei knapp 20 Grad. An der Wand oberhalb des Esstischs hängt eine Klimaanlage, die nahezu lautlos läuft. Aus ihr strömt angenehm kühle Luft. Der Burgpreppacher hat sich vergangenes Jahr sogenannte Split-Klimaanlagen angeschafft. Der 68-Jährige schlägt dadurch zwei Fliegen mit einer Klappe. Im Sommer kühlt er mit den Geräten seine Wohnräume, in den kalten Monaten beheizt er sie damit.

Georg Pannek ist von den Split-Klimaanlagen, auch Luft-Luft-Wärmepumpe genannt, überzeugt. Gerade auch, weil sie seiner Meinung nach entgegen der klassischen Luft-Wasser-Wärmepumpe, die gerade in aller Munde ist, viel günstiger sei. Bei ihm funktioniere das Gerät gut. Der Burgpreppacher lebt mit seiner Frau in einem Haus mit rund 140 Quadratmetern Wohnfläche auf drei Etagen, Baujahr 1904, die Innenwände sind gedämmt.

