Gute Nachrichten nach Böschungsrutsch auf Autobahnzubringer bei Bad Neustadt: Bald dürfen wieder Autos auf der B279 fahren

Plus Für die umliegenden Gemeinden bedeutet das eine Entlastung, denn seit dem Böschungsrutsch ist der Verkehr in Richtung Bad Neustadt umgeleitet worden.

In Rödelmaier und Eichenhausen dürfte die Nachricht für Aufatmen sorgen, denn seit dem Böschungsrutsch auf dem Autobahnzubringer bei Bad Neustadt im Februar rollt der Verkehr aus Bad Königshofen kommen in Richtung Bad Neustadt durch diese beiden Dörfer. Nun teilt das Staatliche Bauamt Schweinfurt mit, dass sich das jetzt ändern soll.

In der Nacht vom 18. auf den 19. Februar waren etwa 3000 Kubikmeter Bodenmaterial in Bewegung geraten und haben auf einer Länge von circa 35 Metern etwa die halbe Fahrbahnbreite der B279 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Bad Neustadt der A71 verschüttet. Daraufhin musste die Bundesstraße, die unter anderem Coburg, Bad Königshofen, Bad Neustadt, Bischofsheim und Fulda miteinander verbindet, zunächst voll gesperrt werden. Während die Autobahnauf- und -abfahrten von und nach Schweinfurt sowie Erfurt von dem Böschungsrutsch nicht betroffen waren, konnte nach wenigen Tagen auch die Fahrtrichtung Bad Königshofen für den Verkehr wieder freigegeben werden.