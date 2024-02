Gute Nachrichten von der Rother Kuppe: Nach dem Tod der Wirtin des Berggasthofs gibt es einen neuen Chef

Plus Ende November ist Wirtin Anja Schill plötzlich gestorben. Nun übernimmt ihr Ex-Mann Marcel Schill den Berggasthof Rother Kuppe. Erleichterung beim Rhönklub.

Es ist kein schöner Anlass, der Marcel Schill zum neuen Pächter des Berggasthofes Rother Kuppe oberhalb von Roth macht. Am 26. November 2023 kam seine Ex-Frau Anja Schill bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik ums Leben. Sie wurde nur 40 Jahre alt und hinterließ ihre vier Kinder.

Knapp neun Jahre lang war Anja Schill die Pächterin des Berggasthofs. Bei ihren Gästen war sie stets beliebt. "Der Berggasthof war ihr Leben", sagt Marcel Schill im Gespräch mit dieser Redaktion. Nach dem plötzlichen Tod von Anja Schill blieb der Berggasthof Rother Kuppe geschlossen.