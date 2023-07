Härtefallkommission empfiehlt Bleiberecht für Kelvin aus Würzburg: Jetzt kann er eine Ausbildung beginnen

Plus Der Fall "Kelvin" steht vor einem Abschluss: Die Härtefallkommission spricht sich dafür aus, Osaivbie Ekogiawe eine Ausbildungsduldung zu erteilen. Was das bedeutet.

Große Erleichterung bei Osaivbie Ekogiawe, genannt Kelvin, seiner Freundin Elisa Goldberg sowie seinen Unterstützerinnen und Unterstützern auf dem Weg, dem 21-jährigen Nigerianer, der seit fünf Jahren in Würzburg lebt, einen Verbleib in Deutschland zu ermöglichen: Die Härtefallkommission des Landes Bayern hat entschieden, dem Innenministerium zu empfehlen, ihm eine Ausbildungsplatzduldung zu erteilten.

Die Härtefallkommission befasst sich mit Fällen, die Mitglieder der Kommission eingebracht oder der Petitionsausschuss des Landtags vorgeschlagen haben. Mitte April hatte der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags im Fall Osaivbie Ekogiawes dafür votiert, die Kommission einzuschalten, da die rechtlich geforderte Abschiebung eine besondere Härte darstellen würde, da der Betroffene sehr gut integriert sei und sich selbst den Lebensunterhalt sichern könne.