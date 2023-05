Würzburg

11:00 Uhr

Hätte ein Hundeführerschein die Bissattacke in Würzburg verhindern können? Hundetrainerin reagiert auf PETA Forderung

Die Tierschutzorganisation PETA fordert den Hundeführerschein für ganz Bayern. In der Hundeschule von Dagmar Popp in Würzburg kommen aber auch ohne Verpflichtung viele Menschen mit Hund zum Trainieren vorbei.

Ein freilaufender Hund, der bellt, beißt und scheinbar ohne menschliche Begleitung unterwegs ist, das kann einem schon mal Angst machen. So passiertes vor etwa zwei Wochen am Heuchelhof in Würzburg. Eine französische Bulldogge hatte zwei Frauen gebissen, meldete die Polizei. Die übrigen Passantinnen und Passanten seien vor dem Tier in die umliegenden Geschäfte geflüchtet.

Die Tierschutzorganisation PETA nahm die Berichterstattung zum Anlass, um erneut auf die Notwendigkeit eines Hundeführerscheins in Bayern aufmerksam zu machen. Doch hätte der "Sachkundenachweis für Hundehalter" eine Situation wie am Place de Caen wirklich verhindern können?

