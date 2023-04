Greußenheim

11:00 Uhr

"Hätte viel früher einschreiten müssen": Warum die Polizei auch gegen die Gruppenleiterin der Kita Greußenheim ermittelt

Angesichts der massiven Verwerfungen rund um die Kita in Greußenheim (Lkr. Würzburg) sind für viele Betroffene Spiel und Spaß längst in den Hintergrund gerückt.

Plus Die Erzieherin hatte Vorwürfe gegen eine Kollegin öffentlich gemacht. Zu spät und zu zögerlich? Was das Polizeipräsidium Unterfranken jetzt im Fall Greußenheim mitteilt.

Von Aaron Niemeyer

Warum ermittelt die Polizei in Zusammenhang mit den Übergriffen in der Kita Greußenheim (Lkr. Würzburg) gegen eine Erzieherin, die maßgeblich an der Aufarbeitung der Vorwürfe beteiligt ist? Diese Frage stellt sich, nachdem das Polizeipräsidium Unterfranken bestätigt hat, nicht nur gegen die hauptbeschuldigte Erzieherin zu ermitteln - sondern auch gegen die frühere Kollegin von ihr.

Gegen die Hauptbeschuldigte wird laut Polizei wegen des Verdachts der Nötigung und der Körperverletzung ermittelt. Sie soll Kinder teils bis zum Erbrechen gefüttert, sie als Strafe in einem dunklen Raum festgehalten und auch sonst äußert grob behandelt haben. Es werde auch der Verdacht der Freiheitsberaubung geprüft, teilte Polizeiprecher Enrico Ball ergänzend am Donnerstag mit.

