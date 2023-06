Hagel, Sturm und Starkregen: Unwetter sorgten für hunderte Einsätze in Unterfranken und für Festival-Pause

Plus Unwetter haben am Donnerstag vor allem im Raum Marktheidenfeld Schäden angerichtet. Helfer waren teils stundenlang im Einsatz.

Mehrere Gewitter und Unwetter mit Hagel und Starkregen sind am Donnerstag über Unterfranken gezogen. "Binnen weniger Minuten herrschte wortwörtlich Land unter in Teilen des Leitstellengebietes", heißt es von der Integrierten Leitstelle (ILS) Würzburg, die für Würzburg Stadt und Land sowie für die Landkreise Main-Spessart und Kitzingen zuständig ist. Bis 21 Uhr seien rund 150 Einsätze für die örtlichen Feuerwehren gemeldet worden. Bilder zeigten Straßen mit zentimeterdicker, weißer Hagelschicht und schlammüberflutete Höfe.

"Wir hatten zahlreiche Unwetter-Einsätze, insbesondere im Bereich Marktheidenfeld", bestätigt Philipp Hümmer, Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Die Folgen: Überflutete Straßen, umgestürzte Bäume, Aquaplaning-Unfälle und Überschwemmungen. Überall sei "ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften" im Einsatz gewesen, so Hümmer.