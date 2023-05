Halbzeit für Würzburgs CSU-Landrat Thomas Eberth: Was war sein großer Wurf in den vergangenen drei Jahren?

Plus Landrat Thomas Eberth hat schwere Zeiten hinter sich und schwere vor sich. Wie selbstkritisch sieht er die ersten Jahre seiner Amtszeit und wo bewies er Mut?

Wenn diese Amtszeit nach Plan verläuft, dann hat Thomas Eberth ( CSU) am 2. Mai die ersten drei von insgesamt sechs Jahren als Landrat hinter sich. Die erste Hälfte seines Schaffens war in der Corona-Pandemie von vielen Einschränkungen geprägt. Startet der 47-Jährige jetzt erst richtig durch oder ist er längst angekommen?

Thomas Eberth: Tatsächlich noch nichts.