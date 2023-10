Würzburg

27.10.2023

Halloween in Würzburg: 10 gruselige Partys in Würzburg

Am 31. Oktober findet alljährlicheHalloween statt - in Würzburg gibt es zahlreiche Clubs und Kneipen, die zu diesem Anlass eine Party organisieren.

Plus Die schaurig-schöne Gruselzeit steht bevor. Hier finden Sie eine Übersicht über Halloween-Partys, die am 31. Oktober in Würzburg stattfinden.

Ein kühler Wind weht durch die Straßen von Würzburg, die Blätter rascheln in herbstlichen Farben, und eine gruselige Atmosphäre breitet sich aus. Es ist wieder die Zeit des Jahres: die Geister erwachen, Hexen treiben ihr Unwesen und in Würzburg feiern unzählige Clubs und Kneipen diesen Tag. Die Stadt bietet eine breite Palette von schaurig-schönen Veranstaltungen. Diese 13 Partys veranstalten Würzburger Bars und Clubs am 31. Oktober.

1. "Horrorzomb" in der Posthalle

Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Posthalle am Bahnhof in eine Halloweenhalle. DJ Janssen und DJ Ole Bott legen an diesem Abend auf. Tickets kosten im Vorverkauf neun Euro und an der Abendkasse zehn Euro. Der Einlass ist ab 21 Uhr.

