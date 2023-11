Würzburg

17:00 Uhr

Hamas-Überfall als Zäsur: Aron Schuster berichtet, wie sehr sich Jüdinnen und Juden alleingelassen fühlen

Nicht erst reagieren, wenn etwas passiert: Aron Schuster (links), Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, beim "Würzburger Kellergespräch".

Plus Der Direktor der "jüdischen Caritas" in Deutschland begegnet täglich Menschen voller Angst. Jetzt diskutierte er beim "Kellergespräch". Die Frage: Was tun gegen Judenhass?

Von Michael Czygan

"Der 7. Oktober ist eine Zäsur für die jüdische Community auch in Deutschland", sagt Aron Schuster. Der 38-jährige Würzburger kommt aus einer bekannten jüdischen Familie. Sein Großvater David Schuster hat die jüdische Gemeinde Würzburg und Unterfranken nach der Shoah neu aufgebaut, sein Vater Josef Schuster ist Präsident des Zentralrats der Juden. Aron Schuster selbst ist seit 2018 Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, der "jüdischen Caritas", wie er sagt.

Seit dem Überfall der Hamas und der Ermordung von über 1400 Zivilisten in Israel mache sich unter den rund 100.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland "enorme Verunsicherung" breit, sagt Aron Schuster. Viele würden beim jüdischen Sozialverband psychosoziale Hilfe. Wie weit die Verunsicherung reicht, berichtete der 38-Jährige jetzt beim "Kellergespräch" der Juristen-Alumni der Universität und der Main-Post.

