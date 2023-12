Hammelburg

14:12 Uhr

Wieder ein Geschäft weniger: Deichmann schließt seine Filiale in Hammelburg

Die Deichmann-Filiale in der Kissinger Straße schließt am 30. Dezember. Die Menschen in den sozialen Netzwerken sind über diese Ankündigung geschockt.

Plus Deichmann schließt seine Filiale in Hammelburg. Der Grund seien Mieterhöhungen. Was jetzt mit dem Haus passiert und was Bauunternehmer Bindrum damit zu tun hat.

Von Milena Meder Artikel anhören Shape

Schock in Hammelburg. Seit einigen Wochen kleben „Wir schließen“-Schilder an den Scheiben der Deichmann-Filiale in der Kissinger Straße. Bedeutet: Ein weiteres Geschäft in der Stadt macht zu.

Ob ein neuer Laden in die Räumlichkeiten kommt, ist noch unklar. Die Gerüchteküche über den Grund der Schließung brodelt, für viele kam die Ankündigung überraschend. In den sozialen Netzwerken werden enorme Mieterhöhungen des Eigentümers vermutet – angeblich sei das Bauunternehmer Patrick Bindrum. Aber dazu später.

