Hammelburg

12:30 Uhr

Hammelburg: Gesuchter Einzelkämpfer der Bundeswehr hatte sich bei Orientierungsübung absichtlich versteckt

Plus 750 Rettungskräfte hielt in Rhön-Grabfeld am 6. und 7. September die Suche nach einem Soldaten in Atem. Zieht die Bundeswehr Konsequenzen?

Von Wolfgang Dünnebier

Unterschiedliche Mutmaßungen gab es zum Verschwinden eines Soldaten bei einer Orientierungsübung der Infanterieschule Hammelburg. Die Soldaten hatten den Auftrag, sich auf sich alleine gestellt in einem Gebiet zwischen der A7 und der Rhön mit den Punkten Bad Neustadt, Bad Brückenau und Bad Kissingen zurecht zu finden.

Der ungewöhnliche Vermisstenfall hatte Fragen aufgeworfen, weil die übenden Einzelkämpfer während solcher Übungen eigentlich über GPS-Tracker ortbar sind. Anders in der vorgelegenen Notlage: Mangels Signal war lange unklar, wo der Soldat abgeblieben war. Die systematische Suche auch mit Hubschraubern, Drohnen und Hunden musste bei hereinbrechender Nacht sogar abgebrochen werden. Erst am 7. September wurde der Vermisste gegen 10 Uhr an einer Straße zwischen Bad Kissingen und Oberthulba angetroffen.

