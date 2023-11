Hammelburg: Reality-TV-Sternchen Matthias Mangiapane zieht für SAT.1-Show "Promi Big Brother" in den Container

Plus 24 Stunden täglich unter den Augen von Fernsehzuschauern: Was sagt der Diebacher Doku-Soap-Star vor seiner neuesten Herausforderung?

Für einen besonderen Fernsehdreh packt Reality-TV-Darsteller Matthias Mangiapane aus dem Hammelburger Stadtteil Diebach diese Woche seine Koffer: Der 40-Jährige ist bei der zehnten Ausgabe von " Promi Big Brother" auf SAT.1 dabei, wie Mangiapane am vergangenen Wochenende auf seiner Instagram-Seite verkündete.

Mit Mangiapane ziehen weitere Kandidatinnen und Kandidaten in einen Container, um es gemeinsam auf engstem Raum auszuhalten. Wer dort von Anfang bis Ende bleibt, wird insgesamt 16 Tage ausharren müssen. In dieser Zeit werden sich die Konkurrenten verschiedenen Aufgaben stellen und sich gegenseitig nominieren. Nebenbei wird, wie es sich für Shows dieser Art gehört, kräftig gelästert, gestritten und geliebt.