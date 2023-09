Hammelburg

Hammelburg: Sortierung der Post geht jetzt leichter von der Hand - aber der Frust über schwere Pakete bleibt

Freude über bessere Arbeitsbedingungen am neuen Standort: Tino Schärpf sortiert im neuen Zustellstützpunkt Hammelburg Briefe.

Plus Offiziell ist jetzt der neue Zustellstützpunkt in der Georg-Schäfer-Straße eingeweiht worden. Dabei gab es mahnende Worte an die Politik.

Von Wolfgang Dünnebier

Ebenerdig und lichtdurchflutet: Die Verantwortlichen der Deutschen Post mit Tochterunternehmen DHL waren sich bei bei einem Festakt zur Einweihung einig, dass im ehemaligen BayWa-Fachmarkt in Hammelburg mit seinen großen Fensterfronten an der Georg-Schäfer-Straße wohl einer der schönsten Zustellstützpunkte weit und breit entstanden ist.

Er ist schon seit Mai in Betrieb. 2015 hatte ihn die BayWa als vorheriger Eigentümer unentgeltlich zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

