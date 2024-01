Handwerkskammer für Unterfranken seit Tagen vom Internet getrennt: Fragezeichen um Grund und Folgen

Plus Die Webseiten der unterfränkischen Handwerkskammer wurden vorübergehend abgeschaltet. Stecken Cyberkriminelle dahinter? Diese und andere Fragen bleiben offen.

Die Handwerkskammer für Unterfranken ist seit Tagen vom Internet getrennt. Der Grund dafür liegt im Dunkeln. Wie die Kammer am Montag mitteilte, sind all ihre Webseiten und der damit zusammenhängende Online-Service "nach einem Sicherheitsvorfall im Rechenzentrum des IT-Dienstleisters nicht erreichbar".

Ob es sich um eine klassische Attacke von Cyberkriminellen handelt, sei nicht klar, sagte Kammersprecherin Nadine Heß gegenüber dieser Redaktion. "Wir werden nicht erpresst", fügte Heß mit Blick auf die häufige Vorgehensweise von Hackern in solchen Fällen hinzu. Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht sei zur Klärung des Falles eingeschaltet worden.