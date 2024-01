Marktheidenfeld

Wetterdienst warnt vor extremem Glatteis: Präsenz-Schule fällt im Landkreis Main-Spessart am Mittwoch komplett aus

Für die Gebiete westlich von Lohr und Marktheidenfeld erwartet der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch extremes Glatteis. (Symbolbild)

Plus Der Wetterdienst hat für Teile des Landkreises die höchste Warnstufe ausgerufen. Es gibt die Empfehlung, Autofahrten zu vermeiden. Diese Gebiete könnten betroffen sein von extremer Glätte.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis und extremem Glatteis am Mittwoch ausgesprochen hat. Betroffen ist der ganze Landkreis Main-Spessart, extremes Glatteis wird erwartet in den Gebieten westlich von Lohr und Marktheidenfeld und südlich von Krommenthal und Heigenbrücken. Wie das Landratsamt mitteilt, fällt deswegen im ganzen Landkreis der Unterricht für alle Schularten aus. Dies gilt auch für die Tages- und Mittagsbetreuungen, die von den Schulen angeboten werden. Das Landratsamt empfiehlt allen Eltern von Kindergartenkindern, selbstständig bei der verantwortlichen Gemeinde zu prüfen, ob ihre Kita geöffnet ist.

Schulen machen digital Unterricht

Dass die Schulen geschlossen bleiben, bedeutet aber nicht für alle Schülerinnen und Schüler, dass es keinen Unterricht gibt. "Bei uns findet Distanzunterricht statt", sagt Ingo Schneider, Rektor des Gemündener Friedrich-List-Gymnasiums. Die Lehrkräfte werden von zu Hause streamen und die Kinder und Jugendlichen können sich mit einem Schulaccount einloggen und per Microsoft Teams und OneNote teilnehmen. "Bei uns ist das System eingeübt", so Schneider. Auch bei anderen Schulen, etwa der Mittelschule Marktheidenfeld, findet Online-Unterricht statt. An anderen, wie der Mittelschule Lohr, gibt es Unterrichtsmaterial auf einer Plattform oder Videokonferenzen mit der entsprechenden Lehrkraft.

