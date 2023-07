Happy-End nach Suchaufruf: Berliner Punkband ZSK findet die "Störenfriede" der AfD-Demo in Würzburg

Plus Die Berliner Band ZSK hatte einen Suchaufruf gestartet: Sie wollten die Leute kennenlernen, die die AfD-Demo in Würzburg gestört hatten.

Die AfD-Störenfriede sind gefunden. Nicht mal eine Woche hat es gedauert, bis die Berliner Punkband ZSK sich bei dieser Redaktion gemeldet und die gute Nachricht verkündet hat: Ihr Suchaufruf war erfolgreich. "Irgendwer hat den Leuten den Main-Post Artikel gezeigt und die haben sich dann bei uns gemeldet", erzählt Joshi, Liedsänger der Band ZSK.

Hintergrund von dem Suchaufruf war eine geplante AfD-Kundgebung anlässlich des Jahrestages der Messerattacke am Barbarossaplatz Ende Juni. Auch der Thüringer Parteichef Björn Höcke war dazu nach Würzburg angereist. Doch zu der Kundgebung kam es nicht, denn schätzungsweise 3000 Gegendemonstrantinnen und -demonstranten versammelten sich in Würzburg und sorgten mit zahlreichen Störaktionen dafür, dass die AfD ihre Kundgebung kurzfristig absagte.