Harald Lesch bei Mainlit in Würzburg: Die Erde denkt sich, "wieder einmal geschafft - nun zum 4,567 Milliardsten Mal"

Plus Von der Entstehung der Erde bis zum Klimawandel: Im Congress Centrum begab sich der Astrophysiker auf eine wissenschaftliche Zeitreise, begleitet von Vivaldi.

Die Reise durch Raum und Zeit beginnt Harald Lesch mit der Entstehung der Erde, die nur durch das Sterben eines anderen Sterns möglich gewesen wäre. "Noch kurz bevor die blaue Schönheit entstehen sollte, musste ein riesiger, ein gewaltiger sterben, sein Leben lassen durch eine Explosion, um dadurch zur Quelle des Sternenstaubs der Sonne zu werden", erklärt der Astrophysiker bei Mainlit-Festival im Würzburger Congress Centrum. Erst durch diese Explosion sei die Entstehung der Planeten möglich gewesen, unter denen die Erde der einzige sei, der die Grundbedingungen menschlichen Lebens stelle.

"Warum die Milliardäre des Silicon Valleys auf den Mars wollen, verstehe ich nicht!" Der Mars biete nichts, "nicht einmal eine eigene Atmosphäre!", so Harald Lesch. Begleitet werden die Schilderungen des Astrophysikers vom Wiener Merlin Ensemble, das das Publikum mit Antonio Vivaldis "Vier Jahreszeiten" durchs Jahr schickt. Gemeinsam mit Harald Lesch begleitet es die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur durch die Geschichte der Erde, sondern auch durchs meteorologische und astrologische Jahr unseres Planeten mit all seinen Höhen und Tiefen.