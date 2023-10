Würzburg

Harald Lesch vor Auftritt in Würzburg: "Von der Politik bin ich enttäuscht, vor allem von der bayerischen, die alles abwehrt"

Harald Lesch (Vierter von links) und das Ensemble Merlin aus Wien gastieren am 29. Oktober im Rahmen des MainLit in Würzburg.

Plus Prof. Harald Lesch, bekannt für seine Wissenssendungen, kommt im Rahmen des Festivals MainLit nach Würzburg. Im Vorfeld spricht er über "große Fragen" und den Klimawandel.

Harald Lesch

Harald Lesch: Ja, wahrscheinlich werden wir was zu Gewissen, Willen und Freiheit machen. Es wird damit zu tun haben, wie wir denken, handeln, was wir können, was nicht.

Lesch: Damit Sie sich mit einer "großen Frage" auseinandersetzen können, brauchen Sie Zeit. Unser moderner Lebensstil ist keiner, in dem Menschen sich zurückziehen und sich über existenzielle Fragen Gedanken machen. Produktivität steht im Vordergrund. Deshalb sind Rückzugsangebote so wichtig. Stellen Sie sich vor, Politikerinnen und Politiker würden sich zurückziehen und mal ohne Handy und Mikrofone in Ruhe über ein Thema nachdenken.

