Hartnäckigkeit zahlt sich aus: Rentner aus Unterfranken holt vor Gericht seine Rentenpunkte zurück

Plus Nach einer Scheidung werden Rentenansprüche aufgeteilt. Was passiert nach dem Tod des früheren Partners damit? Wie ein Würzburger erfolgreich seine Rentenanteile einklagte.

Heiraten ist einfach, eine Scheidung kann kompliziert werden. Da geht es auch um die Aufteilung des Vermögens, die Berechnung des Unterhalts oder den Versorgungsausgleich, bei dem der Partner, der während der Ehe mehr verdient hat, Rentenpunkte abgeben muss. Doch was passiert mit diesen Rentenanteilen, wenn der frühere Partner nach der Trennung stirbt? Kann man seine erworbenen Rentenpunkte dann wieder zurückholen?

Ja, man kann. Das zeigt der Fall eines 87-jährigen Würzburgers, der vor Gericht die Rentenanteile seiner geschiedenen Frau einklagte, damit erfolgreich war - und die Punkte zurückerhalten hat.