Würzburg

01.07.2024

Hass auf LGBTQ-Community oder Fußball-Hype? Unbekannte übermalen Würzburger Pride-Zeichen mit Deutschlandflagge

So leuchtete der Pride-Regenbogen vor der Würzburger Residenz ursprünglich. Nachdem er mit einer Deutschlandflagge übermalt wurde, ist kaum mehr was davon übrig

Plus Ausgerechnet am CSD-Wochenende wurde ein wichtiges Symbol der queeren Community in Würzburg so gut wie zerstört. Bilder zeigen, wie der Regenbogen jetzt aussieht.

Von Lara Meißner

Ausgerechnet am CSD-Wochenende, den Tagen um den Christopher Street Day, wurde in Würzburg ein markantes Symbol für sexuelle Vielfalt zerstört. Unbekannte beschmierten vermutlich am Freitag die Regenbogenmarkierung an der Fußgängerampel in der Hofstraße gegenüber der Residenz mit einer Deutschlandflagge.

Mittlerweile hat die Stadt Würzburg die Entfernung der schwarz-rot-goldenen beziehungsweise gelben Farbe veranlasst. Dabei ist aber auch die ursprüngliche Regenbogenflagge weitestgehend entfernt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen