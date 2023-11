Würzburg

31.10.2023

Hauptbeschuldigter gesteht vor Gericht: Was die Drogenrazzia in der Würzburger Oberthürstraße ergeben hat

Plus Den mutmaßlichen Köpfen der Drogenszene in der Würzburger Innenstadt wurde jetzt der Prozess gemacht. Einer von ihnen hat nun gestanden – und sich bedankt.

Von Aaron Niemeyer

Cannabis in Blumenkübeln, Kokain aus einem Eimer: Mit einer großangelegten Razzia hatte die Polizei im März die offene Drogenszene in der Würzburger Oberthürstraße ausgehoben. Acht Personen waren festgenommen worden. Den mutmaßlichen Hauptverantwortlichen wurde nun der Prozess gemacht. Einer von ihnen zeigte sich am Montag geständig. Seine Motivation: Eine Unterbringung in einer Entzugsanstalt, um seine Drogensucht unter Kontrolle zu bringen.

Drei Hauptverantwortliche müssen beziehungsweise mussten sich in dem Zusammenhang vor Gericht verantworten. Weil ihre Darstellungen voneinander abweichen, werden die Prozesse getrennt voneinander geführt. "Die Angeklagten schlossen sich mindestens seit November 2022 zusammen, um fortan arbeitsteilig Betäubungsmittel an unterschiedliche Abnehmer zu verkaufen", sagte die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage.

