Ochsenfurt

20.12.2023

Haus Fuchsenmühle in Ochsenfurt: Mussten Senioren raus, damit Geflüchtete einziehen können?

Das Landratsamt würde gerne Flüchtlinge in der leerstehenden Fuchsenmühle unterbringen. In Ochsenfurt regt sich massive Kritik dagegen.

Plus Ein Facebook-Post der Ochsenfurter CSU löst eine heftige Diskussion in den Sozialen Medien aus. Was ist dran an den Behauptungen? Ein Faktencheck.

Von Gerhard Meißner Artikel anhören Shape

Ein Facebook-Post des CSU-Ortsverbands Ochsenfurt über die weitere Aufnahme von Geflüchteten hat in den vergangenen Tagen in Ochsenfurt mächtig für Zündstoff in den Sozialen Medien gesorgt. Vor allem der Zusammenhang, den die CSU zwischen der Schließung des Seniorenzentrums Fuchsenmühle und der Nutzung des Gebäudes als Flüchtlingsunterkunft herstellt, hat die Diskussion angeheizt. "Alte Leute rausschmeißen, weil man nicht das Nötigste investieren will und dann mit der Unterbringung von Flüchtlingen ohne Investitionen das Mehrfache verdienen, das lehnen wir als CSU kategorisch ab", heißt es dort. Doch stimmt dieser Zusammenhang überhaupt? Und was ist tatsächlich mit der Fuchsenmühle geplant?

Wurde die Fuchsenmühle geschlossen, um Geflüchtete unterzubringen?

Die Frage lässt sich klar mit nein beantworten. Verantwortlich für die Schließung ist der letzte Betreiber, die Curata Care Holding GmbH mit Sitz in Berlin. Die Gesellschaft hatte Anfang Januar Insolvenz angemeldet und angekündigt, das Haus spätestens Ende April zu schließen. Die 62 Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen standen unvermittelt vor dem Problem, in kurzer Zeit einen neuen Pflegeplatz zu finden. Der Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen BKSB warf Curata vor, Profitinteressen vor das Wohl der Seniorinnen und Senioren zu stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen