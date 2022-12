Die Grippe, RS-Viren und Corona sorgen für volle Praxen in der Region – oft erkrankt auch das Personal. Was heißt das für die Patientenversorgung über die Feiertage?

Die extrem früh grassierende Grippe, Erkältungen, RS-Viren und Corona: Viele Hausarztpraxen in der Region sind aufgrund der aktuellen Infektionswelle brechend voll. Zum Ansturm der hustenden und schniefenden Patientinnen und Patienten hinzu kommen krankheitsbedingte Personalausfälle und die Lieferengpässe bei Medikamenten. Und das kurz vor Weihnachten. Über die Feiertage werde es "schlimm", befürchtet Dr. Christian Pfeiffer, unterfränkischer Vorsitzender des bayerischen Hausärzteverbandes. "Wer zwischen den Jahren nicht unbedingt zum Arzt gehen muss, sollte bitte zu Hause bleiben."

Die Vielzahl an Kranken sorgt derzeit bundesweit für Probleme. Krankenhäuser sind überlastet, Kinderkliniken arbeiten im Krisenmodus. Der Deutsche Städtetag appelliert deshalb an die niedergelassenen Mediziner, ihre Praxen länger zu öffnen. Nur: Wie soll das funktionieren, wenn zahlreiche Hausärztinnen und -ärzte bereits jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen?

Deutlich mehr Grippe-Erkrankte als normalerweise vor Weihnachten

"So viele Infekte vor Weihnachten hatten wir noch nie", sagt der Allgemeinmediziner Christian Pfeiffer. In seiner Praxis in Giebelstadt (Lkr. Würzburg) müssten täglich zahlreiche Patienten, Kinder wie auch Erwachsene mit Erkältungen, Corona und vor allem mit Influenza behandelt werden. "Es ist definitiv mehr als in den vergangenen Jahren." Von früh um 7 bis abends um 18 Uhr dränge "ein Patient nach dem anderen" in die Infektsprechstunde. "Es sind einfach so viele, dass ein Arzt nicht ausreicht und wir teilweise schon Doppelschichten machen müssen."

Und: Auch vor den Mitarbeitenden machen die Infekte nicht Halt. "Wie wir das nach den Weihnachtsfeiertagen handhaben, wissen wir noch nicht", so Pfeiffer. "Da befürchte ich, werden wir überrannt." Sein Appell: Aufgeschobene Termine im Urlaub zwischen den Jahren nachzuholen, "sollte man bitte unterlassen".

Ähnlich sieht es vielerorts in Unterfranken aus. "Ein Großteil der Patienten in der Praxis hat momentan Infekte", bestätigt Prof. Anne Simmenroth. Die Inhaberin des Lehrstuhls für Allgemeinmedizin an der Universität Würzburg ist in einer Hausarztpraxis im Würzburger Stadtteil Zellerau tätig. Dort würden aktuell vor allem Menschen mit Infekten der oberen Atemwege, RS-Viren und Influenza behandelt, Corona-Fälle gebe es wenige.

"Auch Personal fällt immer wieder aus, mit denselben Infekten", sagt Simmenroth. "Alle sind sehr erschöpft." Da jedoch viele Praxen zwischen den Feiertagen geöffnet hätten, sei eine richtige Erholung des Personals nicht in Sicht.

Um in der angespannten Situation unnötige Ansteckungen zu vermeiden, sollten Patienten mit Atemwegserkrankungen vor einem Besuch in der Praxis anrufen, so Simmenroth. Denn telefonische Krankschreibungen seien nach wie vor möglich. Viele Patienten wüssten das jedoch nicht und stünden dann "krank und infektiös in der Praxis".

Fehlende Medikamente bedeuten zusätzliche Arbeit

Natürlich sei der Winter traditionell Erkältungszeit – die Kombination aus massenhaften Infektionen und dünner Personaldecke mache die Lage in den Praxen jedoch besonders schwierig, erklärt Dr. Christian Potrawa, Vorsitzender des ärztlichen Bezirksverbandes Unterfranken. Überraschend kommt dieser Engpass für ihn nicht, im Gegenteil. "Wir spüren jetzt die Auswirkungen von Versäumnissen in der Vergangenheit. So haben wir schlicht viel zu wenig Ärzte", sagt Potrawa im Gespräch mit dieser Redaktion. Zu lange sei die Zahl der Medizinstudienplätze nicht mehr erhöht worden, bisher gebe es nur "eine Absichtserklärung" das zu ändern. "Es braucht zehn Jahre, bis man das in den Praxen spürt."

Gleiches gelte für den Medikamentenmangel, auch hier sieht Potrawa lang bekannte, aber verschleppte Missstände – die jetzt fatale Folgen hätten. Denn in den Praxen verschärften die fehlenden Arzneimittel die Lage.

"Die Patienten kommen immer wieder aus der Apotheke zu uns zurück und sagen, das gibt es nicht, oder der Apotheker ruft an", sagt der Giebelstädter Hausarzt Pfeiffer. Dabei gehe es längst nicht nur um fehlende Fiebersäfte für Kinder, der Mangel treffe alle Altersgruppen. "Wir haben Lieferengpässe zum Beispiel auch bei Antibiotika oder Herz-Kreislauf-Medikamenten", so Pfeiffer. Für ihn und seine Mitarbeitenden heißt es dann, nach Alternativen zu suchen. "Das macht zusätzliche Arbeit." Und es kostet Zeit, die gerade in der aktuellen Infektionswelle fehlt.