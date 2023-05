Würzburg

18:00 Uhr

Heftige Reaktionen auf den "Samstagsbrief": Die 3 Thesen zum Heizungstausch im Faktencheck

Was, wenn im nächsten Jahr die alte Öl- oder Gasheizung kaputt geht? Eine Wärmepumpe wie diese ist dann eine von mehreren klimafreundlichen Optionen.

Plus Das Echo auf den "Samstagsbrief" an Christian Lindner war gewaltig. Die Redaktion greift die Hinweise und Kommentare der Leserinnen und Leser auf – und prüft die Fakten.

Von Eike Lenz Artikel anhören Shape

Selten hat ein "Samstagsbrief" dieser Redaktion einen derart donnernden Widerhall gefunden wie der Beitrag vom vergangenen Wochenende. Der Adressat – der vom Autor zum Retter im Heizungsstreit mit den Grünen erkorene FDP-Chef Christian Lindner – hat zwar bislang nicht auf den offenen Brief geantwortet. Dafür erreichten die Redaktion Dutzende Mails und Briefe sowie mehr als 120 Kommentare unter dem Online-Artikel.

Die Bandbreite schwankt von völliger Zustimmung bis totaler Ablehnung. Die Hauptvorwürfe an den Autor und die Redaktion: populistische Anbiederung an die FDP, mutwillige Beugung der Realität, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Der Samstagsbrief ist kein normales nachrichtliches Format, er ist ein persönliches Meinungsstück eines Redakteurs oder einer Redakteurin, vielleicht das persönlichste, das die Redaktion zu bieten hat. Direkt, pointiert, zugespitzt, mal emotional, mal scharfzüngig, mal launig lädt der Brief zum Austausch und zur Debatte ein.

