Halsbach

30.10.2023

Heiß begehrt, aber nicht zum Verkauf: Christian Amend aus Halsbach baut in Eigenregie einen Mini-Lanz-Bulldog nach

Christian Amend aus Halsbach hat seinen Lanz-Bulldog im Maßstab 1:3 für seine Söhne Fabian (im gelben T-Shirt) und Julian in klein nachgebaut.

Plus Der kleine Schlepper ist ein echtes Unikat. Vor Angeboten kann sich der gelernte Werkzeugmechaniker kaum retten. Doch das Ergebnis des Projekts gilt seinen Söhnen.

Von Marius Flegler

Liebhaber und Sammler würden wohl gegeneinander in den Ring steigen, hätten sie die Chance auf einen der Lanz-Bulldogs von Christian Amend aus Halsbach bei Lohr. Insbesondere den Kleinen, den er für seine Söhne Fabian (5) und Julian (1) gebaut hat. Der ist nämlich ein echtes Unikat. In seiner Bauweise wurde er so nie hergestellt.

Amend, der gelernter Werkzeugmechaniker ist, hat seinen echten Lanz-Bulldog vermessen, den er zuvor restauriert hatte. Die Maße rechnete er im Maßstab 1:3 herunter und baute in mühevoller Kleinstarbeit aus allerlei Blech- und Ersatzteilen, darunter auch alte Schüsseln der Oma und Holzreifen aus der Turnhalle, einen neuen. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Unterschiede sind für Laien kaum festzustellen. Welchen Preis Amend dafür wohl verlangen könnte? Er lässt sich keine Zahl abringen. Das interessiert ihn auch nicht. Der Mini-Schlepper in historischer Bauweise steht nicht zum Verkauf. Punkt.

