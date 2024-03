Volkach

04:00 Uhr

Hendrik Friedrich neuer Küchenchef im Sternerestaurant "Weinstock" in Volkach

Plus Spitzengastronom setzt auf ursprüngliche Lebensmittelkultur. Seit 1404 machen Reisende in dem Gasthaus direkt gegenüber der Pfarrkirche Station.

Von Bearbeitet von Frank Weichhan

Hendrik Friedrich übernimmt ab April die kulinarische Verantwortung im Romantik Hotel und Prädikatsweingut „zur Schwane“ in Volkach und damit auch im Sternerestaurant „Weinstock“. Wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung weiter heißt, war der 31-Jährige zuletzt Küchenchef im Restaurant Siedepunkt in Ulm, in dem er im vergangenen Jahr den Michelin-Stern verteidigte. In der „Schwane“ wird Hendrik Friedrich sowohl für das Sternerestaurant „Weinstock“ als auch für die Küche des Restaurants „Schwane 1404“ verantwortlich sein.

Hendrik Friedrich absolvierte seine Ausbildung zum Koch im Gasthaus Keull in Coesfeld. Es folgten führende Positionen in der Spitzengastronomie in Deutschland und Österreich. Seit 2022 war der gelernte Küchenmeister Küchenchef im Restaurant Siedepunkt in Ulm, das auch unter seiner Führung mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Zuvor leitete er die Küchenmannschaft im Severins in Stubenbach – unweit von Lech am Arlberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen