Herschfeld: Das sagen Pfarrer Keßler und die Polizei zur Beleidigung von Kindern mit Ratschen

Es ist Brauch, dass Kinder an den Kartagen mit ihren Ratschen durch die Ortschaften ziehen. Eine Anwohnerin in Herschfeld fühlte sich davon gestört. Nun äußern sich Pfarrer und Polizei.

Um 6 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr ist das laute Knattern der Ratschen in vielen Gemeinden in Rhön-Grabfeld schon von Weitem zu hören. Es ist ein uralter Osterbrauch, der in einigen katholischen Gemeinden bis heute praktiziert wird, und Gläubige an die Messe erinnern soll. Denn ab Karfreitag bis Ostersonntag bleiben die Kirchenglocken still, deshalb ziehen Gruppen von Kindern mit ihren Ratschen durch die Straßen und ersetzen das Glockenläuten. Je nach Tradition singen sie dabei auch Sprechchöre.

"In den Dörfern in Rhön-Grabfeld geht der Brauch über Generationen", sagt Thomas Keßler. Der Domkapitular ist als Pfarrer auch für die Gemeinde Herschfeld zuständig. Er weiß, dass der Brauch dort bereits uralt ist, "schon die Erwachsenen erzählen, dass sie geratscht haben". Jedoch sei der Brauch keine "Herschfelder Spezialität", auch in Bamberg werde "geklappert, was das Zeug hält."

Beleidigung ratschender Kinder findet Pfarrer Keßler "unmöglich"

Eine 50-jährige Anwohnerin der Königshofener Straße in Herschfeld fühlte sich am Karfreitag durch den Osterbrauch gestört und brachte dies verbal zum Ausdruck. Sie forderte eine Gruppe, bestehend aus zwei 9-jährigen Jungen und einem 14-jährigen Mädchen, lautstark auf, das Klappern zu unterlassen, sonst bekämen sie "eine aufs Maul". Dies geht es aus einer Pressemeldung der Polizei Bad Neustadt hervor. Laut Polizist Michael Jäger ereignete sich der Vorfall um 18.20 Uhr auf der abendlichen Tour der Kinder.

Für Pfarrer Thomas Keßler ist ein solches Verhalten "unmöglich". Er ergänzt: "Wenn Kinder und Jugendliche sich noch engagieren, ist das etwas Gutes. Wer meint, er muss Stress machen, kann einem leidtun." Der Vorfall mache ihn traurig, denn in seinen Augen gehörten Bräuche zu einer Dorfgemeinschaft dazu. "In der Pandemie gab es eine Gemeinde in Rannungen (Lkr. Bad Kissingen), da hat ein ganzer Straßenzug geratscht. Jeder hat seine Ratsche rausgeholt, egal ob Jung oder Alt. Damit haben sie ein Zeichen gesetzt, dass auch die Pandemie sie nicht klein macht. Ratschen ist auch ein Zeichen der Zusammengehörigkeit."

"Wenn Kinder und Jugendliche sich noch engagieren, ist das etwas Gutes. Wer meint, er muss Stress machen, kann einem leidtun" Thomas Keßler , Domkapitular und Pfarrer in Herschfeld

Dass sich junge Menschen, wie das Trio in Herschfeld, auf eigene Initiative kirchlich engagieren, sei laut Keßler keine Selbstverständlichkeit. Während der Coronapandemie habe die Anzahl der Ministranten abgenommen, "weil sie nicht mehr zum Einsatz kamen. Diejenigen, die jetzt noch mitmachen, von der Seite anzureden ist schräg und einfach schade", so der Domkapitular.

In der Rhön sind viele Menschen mit dem Brauch aufgewachsen

Doch viele Menschen aus Rhön-Grabfeld kennen den Brauch, sind damit aufgewachsen und tolerieren ihn. "Ein derartiger Fall ist mir weder in Bad Neustadt noch in Mellrichstadt begegnet, es ist eher eine seltene Geschichte", sagt Polizist Michael Jäger. Seit knapp zweieinhalb Jahren ist er in der Region tätig und hätte in dieser Zeit nichts von einer Strafanzeige mitbekommen.

"Die 50-jährige Frau hat sich in ihrer Ruhe gestört gefühlt. Sie hält nichts von diesem Brauch und hat ihren Unmut gegenüber den Kindern preisgegeben." Michael Jäger , Polizist der Polizeiinspektion Bad Neustadt

"Die 50-jährige Frau hat sich in ihrer Ruhe gestört gefühlt. Sie hält nichts von diesem Brauch und hat ihren Unmut gegenüber den Kindern preisgegeben", fasst er zusammen. Die verschreckten Kinder hätten daheim ihren Eltern davon berichtet, welche Anzeige erstatteten. Die Frau wurde in einem aufklärenden Gespräch über ihr unangemessenes Verhalten informiert. "Ihr wurde gesagt, das gehört sich nicht", sagt Michael Jäger, "dass es sich um eine Brauchtumsgeschichte handelt und dass sie das tolerieren muss."

Demnächst muss sie sich wegen versuchter Nötigung und Bedrohung verantworten. In beiden Fällen könnten der 50-Jährigen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe drohen.