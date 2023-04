Wiesenfeld

20:00 Uhr

"Herzensküche": So schlug sich Lisa Marie aus Wiesenfeld bei der Vox–Show "Das perfekte Dinner"

Plus Die Wiesenfelder Kandidatin Lisa Marie Riegel war am letzten Tag der Koch–Woche bei dem Vox-Format "Das perfekte Dinner" dran. Wie verlief der Abend? Und wer hat gewonnen?

Von Alisia Öztürk

Als einzige Kandidatin aus dem Landkreis Main–Spessart kochte Lisa Marie Riegel aus Wiesenfeld am Freitagabend für das Vox-Format "Das perfekte Dinner". Die 29–jährige Lehrerin bereitete hierfür ein Drei–Gänge–Menü mit dem Motto "Herzensküche" vor. Das Motto erklärt sie so: "Das sind alles Gerichte, die mir sehr am Herzen liegen, weil ich sie unglaublich gerne esse oder weil meine Gäste sie sehr gerne essen." Der Druck, der auf Riegel lastete, war groß, denn für den letzten Abend der Koch-Woche wollte sie unbedingt einen perfekten Abschluss hinlegen.

Die 29–Jährige ist nicht nur eine leidenschaftliche Lehrerin, sondern steht schon seit Kindertagen sehr gerne in der Küche. So kocht sie oft für ihren Freund, mit dem sie, zusammen mit ein paar Hühnern, in Wiesenfeld wohnt. Während der Vorbereitungen für die Nachspeise zeigte die Wiesenfelder Kandidatin stolz ihre Hühner, die sogar blaue und grüne Eier legen. Die Farbe der Eier, die die Hennen legen, kann man an der Farbe der sogenannten Ohrscheiben hinter dem Ohr erkennen. Diese sind bei einigen Hühnern bläulich oder grünlich. Außerdem sagte sie: "Ich hätte am liebsten auch einen eigenen Bauernhof."

