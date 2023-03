Bad Kissingen

Heute ab 22.20 Uhr in der ARD: TRONG aus Bad Kissingen singt in der Eurovison Song Contest-Show "Unser Lied für Liverpool"

Die Proben für die Vorentscheid-Show "Unser Song für Liverpool" am Freitagabend, 3. März, laufen: Trong Hieu Nguyen aus Bad Kissingen (Mitte) will als TRONG mit dem Song "Dare to be different" für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten.

Plus Wer tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest am 13. Mai an? Das entscheidet sich heute Abend in der von Barbara Schöneberger moderierten ARD-Show.

Die Spannung steigt! Wer wird für Deutschland beim Eurovision Song Contest am 13. Mai in Liverpool auf der Bühne stehen? Die Entscheidung fällt heute Abend gegen Mitternacht – und es könnte zum ersten Mal ein Unterfranke als musikalischer Vertreter Deutschlands zum Eurovision Song Contest ( ESC) nach Liverpool fahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

